«Ак Барс» победил «Салават Юлаев» в «Зеленом дерби»

«Ак Барс» сегодня победил «Салават Юлаев» дома со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Казанский клуб вышел вперед в начале первого периода. Алексей Пустозеров подкараулил ошибку защитника уфимцев Никиты Зоркина и переиграл с близкого расстояния вратаря «Салавата Юлаева» Александра Самонова.

Упрочить преимущество хозяева сумели во втором периоде на 34-й минуте. Артем Галимов по центру закатился в зону соперника и бросил несильно по воротам Самонова. Голкипер уфимцев пропустил шайбу подмышкой – 2:0.

Дебютный гол во встрече «Салават Юлаев» забил на 35-й минуте. Лучший снайпер чемпионата Джошуа Ливо после передачи Тодда прошил Мифтахова – 2:1.

Сравнять счет «Салават Юлаев» сумел на 47-й минуте. Саша Хмелевский оказался самым расторопным на пятаке соперника и добил шайбу после броска Науменкова – 2:2.

Третью шайбу «Салават Юлаев» забил не без ошибки Амира Мифтахова, который отдал неточную передачу в своей зоне. Алалыкин выкатил на Науменкова, который без труда расстрелял голкипера казанцев с близкого расстояния – 2:3.

«Ак Барс» восстановил паритет в матче голом капитана команды Дмитрия Яшкина – 3:3.

Победный гол в овертайме забросил защитник Степан Фальковский – 4:3.