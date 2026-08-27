«Ак Барс» уступил минскому «Динамо» в матче Кубка мэра Москвы

Фото: Ирина Донова / "Татар-информ"

На арене «Мегаспорт» в Москве прошел первый матч группового этапа Кубка мэра Москвы между «Ак Барсом» и «Динамо» (Минск). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу минчан.

Счёт был открыт на 7-й минуте: гол забил Сэм Энас. «Ак Барс» сравнял — отличился Артем Галимов с передач Митчелла Миллера и Алексея Бывальцева.

Во втором периоде голов не было. В третьем периоде победу «Динамо» (Минск) принес точный бросок Даниила Липского.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 29 августа в 19:30 с проигравшей командой из пары ЦСКА-«Спартак».