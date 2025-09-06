«Ак Барс» уступил «Металлургу» в стартовом матче сезона 2025/2026
«Ак Барс» проиграл в первом матче сезона магнитогорскому «Металлургу». Матч завершился в серии буллитов.
Уже на первых секундах казанцы катастрофически провалились в своей зоне при передаче, Толчинский выскочил один на один с голкипером и бросил с неудобной точно в корпус вратарю.
Счет в первом периоде «Металлургу» открыть все-таки удалось. Уже за считанные секунды до серены Силантьев бросил с дальней дистанции, шайба отскочила от лицевого борта прямо на пятак, где Алексей Маклюков отправил его в сетку.
В начале второго периода «Магнитка» удвоила преимущество. Джонсон бросил от правого борта по воротам, Тимур Билялов отбил перед собой, а Коробкин четко сыграл на добивании – 2:0.
На 25 минуте казанцам удалось отыграть одну шайбу в меньшинстве. Артур Бровкин обокрал соперника у борта, убежал в контратаку и отдал поперек на Фисенко, который в касание переправил над щитком вратаря в сетку – 1:2.
В третьем периоде команды обменялись шайбами после дальних бросков. Сначала на 42 минуте Митчелл Миллер классно стрельнул от синей линии и пробил Илью Набокова, 2:2.
А на 45 минуте магнитогорцы сумели вернуть себе преимущество. При розыгрыше большинства Пресс подхватил шайбу на синей линии и бросил по воротам. Александр Петунин на пятаке подставил клюшку и подправил шайбу точно в нижний угол ворот.
А еще через две минуты казанцы вновь смогли сравнять счет. Жулин классно прессинговал в чужой зоне и заставил ошибиться защитника, далее Тимофей и отдал поперек на Пустозёрова, который в упор расстрелял Набокова – 3:3.
В овертайме команды друг другу не забили. А в серии буллитов Руслан Исхаков принес победу «Магнитке».
«Металлург» – «Ак Барс» – 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0 Б)
1:0 Маклюков (Вовченко, Силантьев, 19:35)
2:0 Коробкин (Паливко, Джонсон, 21:49)
2:1 Фисенко (Бровкин, 25:23, 4х5)
2:2 Миллер (Фисенко, Кателевский, 41:04)
3:2 Петунин (Пресс, Михайлис, 44:09, 5х4)
3:3 Пустозеров (Жулин, 46:33)
4:3 – Исхаков (Б)