«Ак Барс» уступил «Металлургу» в стартовом матче сезона 2025/2026

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл в первом матче сезона магнитогорскому «Металлургу». Матч завершился в серии буллитов.

Уже на первых секундах казанцы катастрофически провалились в своей зоне при передаче, Толчинский выскочил один на один с голкипером и бросил с неудобной точно в корпус вратарю.

Счет в первом периоде «Металлургу» открыть все-таки удалось. Уже за считанные секунды до серены Силантьев бросил с дальней дистанции, шайба отскочила от лицевого борта прямо на пятак, где Алексей Маклюков отправил его в сетку.

В начале второго периода «Магнитка» удвоила преимущество. Джонсон бросил от правого борта по воротам, Тимур Билялов отбил перед собой, а Коробкин четко сыграл на добивании – 2:0.

На 25 минуте казанцам удалось отыграть одну шайбу в меньшинстве. Артур Бровкин обокрал соперника у борта, убежал в контратаку и отдал поперек на Фисенко, который в касание переправил над щитком вратаря в сетку – 1:2.

В третьем периоде команды обменялись шайбами после дальних бросков. Сначала на 42 минуте Митчелл Миллер классно стрельнул от синей линии и пробил Илью Набокова, 2:2.

А на 45 минуте магнитогорцы сумели вернуть себе преимущество. При розыгрыше большинства Пресс подхватил шайбу на синей линии и бросил по воротам. Александр Петунин на пятаке подставил клюшку и подправил шайбу точно в нижний угол ворот.

А еще через две минуты казанцы вновь смогли сравнять счет. Жулин классно прессинговал в чужой зоне и заставил ошибиться защитника, далее Тимофей и отдал поперек на Пустозёрова, который в упор расстрелял Набокова – 3:3.

В овертайме команды друг другу не забили. А в серии буллитов Руслан Исхаков принес победу «Магнитке».

«Металлург» – «Ак Барс» – 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0 Б)

1:0 Маклюков (Вовченко, Силантьев, 19:35)

2:0 Коробкин (Паливко, Джонсон, 21:49)

2:1 Фисенко (Бровкин, 25:23, 4х5)

2:2 Миллер (Фисенко, Кателевский, 41:04)

3:2 Петунин (Пресс, Михайлис, 44:09, 5х4)

3:3 Пустозеров (Жулин, 46:33)

4:3 – Исхаков (Б)