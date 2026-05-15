«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в третьем матче финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина.

Открыли счет гости на 13 минуте. Ярославцы получили четырехминутное большинство после того, как Терехов нарушил на Радулове.

Уже на исходе двойного малого штрафа, за пять секунд до выхода пятого полевого ярославцы все-таки оформили розыгрыш лишнего на льду. После двух бросков с правого края сыграл в рамке Тимур Билялов. Шайба отскочила на левую стойку, откуда Максим Берёзкин переправил шайбу в сетку, 0:1.

Через четыре минуты гости удвоили преимущество. Рихард Паник убежал к воротам казанцев, нанес бросок в левый угол, но попал в Билялова. Шайба отскочила в сторону от ворот, и с уже отрицательного угла все тот же Паник нанес бросок, а шайба предательски отскочила от спины вратаря «Ак Барса» и залетела в ворота.

Одну шайбу казанцы отыграли в середине второго периода. Это лучший бомбардир «Ак Барса» Митчелл Миллер совершил вираж за ворота Ярославля, и не увидев других вариантов, на удачу отправил шайбу в сторону поджидавшего защитника, шайба отскочила от конька и отправилась в ворота Даниила Исаева.

Долго радоваться казанцам не пришлось. Ярославцы воспользовались ошибкой Никиты Дыняка при выводе шайбы, перехватили снаряд, а Никита Черепанов от синей линии нанес бросок по воротам соперника, 1:3.

А за 10 секунд до конца Артур Каюмов отправил четвертую шайбу в пустые ворота. Со счетом 1:4 завершился поединок.

«Ак Барс» – «Локомотив» – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

0:1 Берёзкин (Береглазов, Каюмов, 11:55, 5х4)

0:2 Паник (17:32)

1:2 Миллер (Тодд, Хмелевский, 29:30)

1:3 Черепанов (Алексеев, 33:16)

1:4 Каюмов (59:50, ПВ)