«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в стартовой встрече финала Кубка Гагарина

Фото: www.ak-bars.ru

«Ак Барс» потерпел от «Локомотива» первое поражение в финале розыгрыша Кубка Гагарина со счетом 1:3. Наданный момент счет в серии 1-0 в пользу ярославцев.

Матч начался на высоких скоростях, команды обменивались атаками поочередно. Форвард «Ак Барса» Григорий Денисенко имел шанс открыть счет, но удар пришелся за сетку ворот. Стартовый период обошелся без голов.

Второй период начался с прессинга хозяев. На второй минуте второго отрезка в матче «железнодорожники» отметились первым голом. Александр Радулов стал автором первой шайбы во встрече, переправив удар Егора Сурина от синей линии. Спустя 43 секунды ярославцы удвоили преимущество благодаря шайбе Дениса Алексеева.

«Ак Барс» тем временем не смог реализовать третье подряд большинство. Зато это удалось «Локомотиву», заработав первое преимущество в этом матче, в неравных составах отличился форвард хозяев Байрон Фрез. На второй перерыв команды ушли при сухом счете 3:0 в пользу хозяев.

В заключительном отрезке преимущество «железнодорожников» попало под сомнение. Гости поднажали и смогли отквитать одну шайбу в большинстве. Митчелл Миллер накатываясь на ворота соперника с середины площадки поразил ворота соперника, найдя свободное пространство в воротах голкипера хозяев Даниила Исаева.

Первый между финала плей-офф КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом» прошел в Ярославле 11 мая. Вторая очная встреча пройдет 13 мая. Начало - в 19:00 мск.