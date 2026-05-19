«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в пятом матче финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» уступил «Локомотиву» в пятой игре финала плей-офф КХЛ в Ярославле со счетом (4:1).

Со стартовой двадцатиминутки команды продемонстрировали высокий темп игры и большое количество моментов. Однако первый период обошелся без шайб.

В середине второго периода хозяевам удалось открыть счет. Сделал это нападающий «железнодорожников» Байрон Фрез. Он подкараулил момент и с метра вогнал шайбу в сторону ворот Тимура Билялова.

Не прошло и полутора минут с момента первого гола, как второй шайбой в составе «Локомотива» отличился Никита Кирьянов. Последний получил саободное пространство и, накатываясь с левого угла, заколотил шайбу в створ ворот.

В начале третьего периода гости закрепили счет шайбой Байрона Фреза с пятака, который оформил дубль в этом матче. Под завязку заключительного периода казанцы обороняясь, пропустили шайбу в пустые ворота от форварда хозяев Артура Каюмова. На последних секундах отквитать одну шайбу удалось нападающему гостей Александру Хмелевскому.

Шестой матч в рамках финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» пройдет 21 мая в Казани на стадионе «Татнефть-Арена». Начало - в 19:30 мск.