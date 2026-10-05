«Ак Барс» уступил «Локомотиву», потерпев второе поражение подряд

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» потерпел домашнее поражение от ярославского «Локомотива» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 0:2.

Гости открыли счёт на 11-й минуте — отличился Никита Кирьянов с передач Андрея Пустового и Артёма Кузина. Окончательный результат установил Кузин на 42-й минуте, ему ассистировали Даниил Тесанов и Марк Ульев.

«Ак Барс» потерпел второе поражение подряд после проигрыша «Трактору» (2:3) 2 октября. Следующий матч команда проведёт также дома, против череповецкой «Северстали», 10 октября.

«Ак Барс» – «Локомотив» – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

0:1 Кирьянов (Пустовой, Кузин, 10:46)

0:2 Кузин (Тесанов, Ульев, 41:51)