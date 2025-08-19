«Ак Барс» уступил «Ладе» в товарищеском матче, проиграв в серии буллитов

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проиграл по буллитам «Ладе» в товарищеском матче. В основное время встреча завершилась со счетом 1:1. А вот в серии буллитов сильнее оказались тольяттинцы – 1:0.

В составе казанцев в основное время голом отметился нападающий Тимофей Жулин на 29-й минуте. В свою очередь, у «Лады забил на 45-й минуте Иван Романов.

Победный буллит реализовал Андрей Чивилев. Следующий матч в рамках предсезонных сборов «Ак Барс» проведет против московского «Динамо» 22 августа.