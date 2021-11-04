«Ак Барс» уступил дома «Сибири»

В очередном домашнем матче чемпионата КХЛ казанский «Ак Барс» проиграл новосибирской «Сибири» со счетом 0:2.

После победы над «Авангардом» (2:1) сегодня тренерский штаб «Ак Барса» внес три изменения в свой стартовый состав. Вернулся нападающий Дмитрий Воронков, отбывший дисквалификацию за драку, он заменил Даниса Зарипова. Дмитрия Кагарлицкого сменил Артур Бровкин. Вместо Дмитрия Кателевского в качестве 13-го нападающего в заявку внесен Иван Меховов.

В первом периоде казанцы сразу же захватили инициативу в свои руки. Но ни в равных составах, ни в большинстве материализовать свое бесспорное преимущество «Ак Барсу» не удалось. И постепенно сибиряки игру выровняли, чем свидетельство броски в створ ворот, 10-7. В итоге на гол никто не наиграл.

Во втором периоде картина игры не изменилась. Казанцы постоянно атаковали, сибиряки искали счастья в контратаках. А ближе к концу периода на полторы минуты хозяева остались втроем против полной пятерки «Сибири». Ключевой момент. Своим шансом гости воспользовались — издали попал Михал Чайковски, 0:1.

В начале третьего периода «Ак Барс» в очередной раз неубедительно дважды подряд сыграл в большинстве. В свою очередь финский страж ворот гостей Харри Сятери был не пробиваем. А когда хозяева уже собирались менять вратаря на шестого полевого игрока, Олег Ли убежал один на один и становил окончательный счет матча, 0:2.

«Ак Барс» (Казань) — «Сибирь» (Новосибирск) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Шайбы забросили: Чайковски (36), Ли (59). Штраф: 4-6.

«Ак Барс»: Билялов. Хенкель – Кэмпфер, Бровкин – Галимов – Тарасов; Адамчук – Юдин, Уил – Воронков — Петров; Лучевников –Янчевский, Дыняк – Сафонов – Панюков; Рукавишников, Глухов – Бурмистров – Лукоянов; Меховов.

После 27 игр в активе казанцев осталось 34 очка, четвертое место на Востоке. В следующем туре 6 ноября «Ак Барс» примет на своем льду «Автомобилист» (Екатеринбург).