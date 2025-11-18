«Ак Барс» уступил ЦСКА на своем льду, потерпев второе крупное поражение подряд

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барс» проиграл московскому ЦСКА на своем льду, потерпев дома второе крупное поражение подряд.

Все самое интересное в первом периоде команды приберегли на последнюю минуту отрезка. Сначала казанцы получили большинство, после удалений Роя и Гарднера. Артем Галимов отдал с правого края в центр. Владимир Алистров и Илья Сафонов включились в борьбу, а «закопать» шайбу удалось Сафонову – 1:0.

Однако ЦСКА тут же отыгрался в меньшинстве. Виталий Абрамов отправил в прорыв Максима Соркина. Тот из центра сместился на левый край, бросил в ближний угол – Билялов спасти не смог, 1:1.

В середине игры Михаил Фисенко схватил удаление за подножку. И «армейцы» эту попытку отлично реализовали. Дмитрий Бучельников получил шайбу от ошибившегося Семенова, после чего выстрелил в левый угол, и шайба влетела впритирку со штангой – 1:2.

После этого москвичи сами схватили удаление – Охотюк сел в штраф-бокс за задержку клюшкой. Но и в меньшинстве хоккеисты ЦСКА сумели отличиться. Дэниэл Спронг и Николай Коваленко разыграли комбинацию, после чего последовала передача на Карнаухова, который в касание переправил шайбу в сетку ворот – 1:3.

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В третьем периоде ЦСКА сначала забросил с нарушением – шайба была отменена. Но на этом красно-синие не успокоились. Казанцы вновь заработали удаление – Терехов снес Спронга. Реализовал Долженков. Кирилл передачу от партнера, выстрелил в левый угол и легко прошил Тимура Билялова – 1:4.

«Ак Барс» – ЦСКА – 1:4 (1:1, 0:2, 0:1,)

1:0 Сафонов (Алистров, Лямкин, 18:53, 5х3)

1:1 Соркин (Абрамов, 19:38, 4х5)

1:2 Бучельников (Ерёменко, 32:01, 5х4)

1:3 Карнаухов (Коваленко, Спронг, 36:31)

1:4 Долженков (Коваленко, Нестеров, 45:15, 5х4)