«Ак Барс» уступил «Автомобилисту» в пятом матче плей-офф, не забросив ни одной щайбы

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» не сумел забросить ни одной шайбы в ворота «Автомобилиста» в пятом поединке 1/8 финала Кубка Гагарина. Теперь счет в серии 2–3 в пользу екатеринбургской команды.

Игра по первому периоду получилась на встречных курсах, но до серьезных моментов практически не доходило.

Лишь на 14 минуте игра уральцы на скорости вошли в зону казанцев усилиями Кизимова, после чего Брукс Мэйсек оставил шайбу для Ника Эберта, который кистевым броском отправил ее низом сквозь трафик перед воротами Билялова. Шайба предательски прошмыгнула в ворота, 1:0.

Ближе к концу второго периода «Автомобилист» удвоил свое преимущество. Анатолий Голышев проскочил в зону «Ак Барса» через правый борт, после чего последовала еще одна быстрая комбинация в две передачи с выходом на бросок Стефана Да Косты. Француз отправил вторую шайбу в ворота Билялова – 0:2.

С таким счетом и завершился матч. Серия переезжает в Казань, где в субботу пройдет шестой поединок.

«Автомобилист» – «Ак Барс» – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0,)

1:0 Эберт (Мэйсек, Кизимов, 13:33)

2:0 Да Коста (Хрипунов, 38:18)