«Ак Барс» уступил «Авангарду» в матче чемпионата КХЛ

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» уступил дома «Авангарду» (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Казанцы прервали свою серию побед из двух игр.

В первом периоде омичи вышли вперед на 22-й минуте. Прохоркин выстрелил в дальний угол, однако шайба от клюшки Журавлева зашла в ворота Тимура Билялова – 0:1.

Упрочить преимущество «ястребы» сумели во втором периоде. Выстояв в своей зоне более трех минут, хоккеисты «Авангарда» в следующей атаке отправили шайбу в сетку ворот Билялова. Автором гола стал нападающий Фьоре – 0:2.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 10 марта дома против «Спартака».