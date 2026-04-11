11 апреля 2026

«Ак Барс» сыграет второй матч серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский «Ак Барс» 11 апреля проведет второй матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ против «Динамо Мн». Встреча пройдет в «Минск-Арене» и начнется в 16:30.

В первом матче серии, который состоялся 9 апреля, казанская команда одержала победу со счетом 2:1. Этот результат прервал пятиматчевую победную серию минчан в играх против «Ак Барса».

Следующие игры серии пройдут в Казани – 13 и 15 апреля. При необходимости пятый и седьмой матчи состоятся 17 и 21 апреля в Минске, шестой – 19 апреля в столице Татарстана.

В других сериях второго раунда плей-офф КХЛ ситуация складывается следующим образом: «Локомотив Ярославль» ведет в серии с «Салаватом Юлаевым» – 2:0, «Авангард Омск» опережает «ЦСКА» – 2:0, «Металлург Магнитогорск» ведет у «Торпедо Нижний Новгород» – 1:0.

#хоккей #ХК Ак барс #хк динамо минск
