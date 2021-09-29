«Ак Барс» сыграет в Хельсинки неполным составом

Санитарные власти Финляндии не допустили к сегодняшней игре с хельсинкским «Йокеритом» шестерых игроков «Ак Барса».

Это не первый случай в Хельсинки, когда в эпоху пандемии санитарные власти Финляндии в силу своих нормативов не допускают к игре с «Йокеритом» игроков российской команды.

Таким образом, в сегодняшнем матче в столице Финляндии с «Йокеритом» казанский «Ак Барс» не сможет рассчитывать на голкиперов Артура Ахтямова и Шамиля Валиуллина, защитника Кристиана Хенкеля, нападающих Джордана Уила, Дмитрия Воронкова и Пера Линдхольма. Это создало немало проблем тренерскому штабу казанской команды при определении состава на матч, который начнется сегодня в 18:30 по московскому времени. Всего в заявку «Ак Барса» на игру включены лишь 19 игроков.

В итоге сменщиком голкипера Игоря Бобкова в этой игре станет молодой нападающий «Ак Барса» Дмитрий Кателевский.