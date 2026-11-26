Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» на выезде встретится с хабаровским «Амуром» во втором матче дальневосточной серии. Стартовое вбрасывание на льду «Платинум Арены» запланировано на 12:00 по московскому времени.

Подопечные Анвара Гатиятулина прибыли в Хабаровск после уверенной «сухой» победы во Владивостоке над «Адмиралом» (3:0), которая позволила казанцам прервать затянувшуюся серию из четырёх поражений подряд. Главным героем прошлой встречи стал форвард Никита Дыняк, оформивший свой первый хет-трик в КХЛ, а голкипер Тимур Билялов оставил свои ворота в неприкосновенности. Лучшим бомбардиром «барсов» в текущем сезоне остаётся нападающий Григорий Денисенко, в активе которого 21 (7+14) очко.

«Амур», напротив, набрал отличный ход и подходит к домашней игре в статусе одного из лидеров Восточной конференции. В пяти последних матчах хабаровчане одержали четыре победы (над «Спартаком», «Сочи», ЦСКА и «Шанхайскими Драконами») и лишь в прошлой встрече в серии буллитов уступили «Северстали» (2:3 Б). Козырь команды Александра Андриевского — надёжная оборона и лучшая в лиге игра в меньшинстве (91,3% нейтрализации).