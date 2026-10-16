«Ак Барс» сыграет в первом матче выездной серии с «Шанхайскими Драконами»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» проведёт выездной матч регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхай Драгонс». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА Арене», начало — в 19:30 по московскому времени.

«Ак Барс» подходит к игре в непростой ситуации: команда проиграла четыре из пяти последних матчей и опустилась на седьмое место в Восточной конференции. «Шанхай Драгонс» после 9 матчей имеет 6 побед при 3 поражениях и занимает шестое место на Западе.

Главная интрига матча — встреча Дмитрия Яшкина с «Ак Барсом». Форвард, три сезона отыгравший в Казани и дошедший с командой до финала Кубка Гагарина в прошлом году, этим летом перешел в «Шанхай Драгонс» и стал лидером китайского клуба. Для Яшкина это первый матч против бывшей команды в новом статусе.

«Ак Барс» традиционно доминирует в очных противостояниях: из 19 матчей в КХЛ казанцы выиграли 14. В прошлом сезоне «Ак Барс» дважды обыграл «Шанхай» (4:1 и 3:2 Б), а в августе 2026 года разгромил соперника на Кубке мэра Москвы (4:0).