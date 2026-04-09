«Ак Барс» сыграет в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина с минским «Динамо»

Фото: ak-bars.ru

Сегодня на «Минск-Арене» стартует серия второго раунда Кубка Гагарина между минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом».

Минское «Динамо» завершило регулярный чемпионат на рекордном для себя втором месте на Западе, набрав 88 очков. В первом раунде белорусы уверенно обыграли московское «Динамо» (4-0 в серии). Команда Дмитрия Квартальнова пропускала в среднем не более одной шайбы за матч и четырежды открывала счет.

«Ак Барс» финишировал третьим на Востоке с 94 очками, уступив второму «Авангарду» пять очков. В серии с «Трактором» казанцы одержали победу за пять матчей (4-1). Однако легкой эту серию не назовешь: три игры доходили до овертайма, и в трех случаях «Ак Барс» пропускал первым.

Минчане идут без поражений на протяжении пяти матчей подряд и не проигрывают в основное время дома на протяжении шести встреч.

Казанцы, напротив, испытывали сложности в гостевых матчах: в девяти предыдущих выездных встречах они потерпели пять поражений. Однако стоит отметить, что «Ак Барс» имеет преимущество в опыте — в составе много игроков, прошедших школу НХЛ и успешно выступавших в плей-офф.

Более того, «Динамо-Минск» обыграло «Ак Барс» в пяти последних личных встречах, что дает минчанам психологическое преимущество перед стартом серии.

Начало встречи – в 19:30 по московскому времени.