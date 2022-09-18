«Ак Барс» сыграет в Москве со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» сегодня в Москве сыграет против «Спартака» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанский клуб после шести игр занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. В последних играх команда Олега Знарка оказалась сильнее нижегородского «Торпедо» (2:1) и минского «Динамо» (3:2 ОТ).

«Спартак», в свою очередь, проиграл две последние игры против «Автомобилиста» (1:4) и «Торпедо» (1:2 ОТ) и прямо сейчас идет третьим на Западе.

Стоит отметить, что сегодняшнее противостояние станет принципиальным для главного тренера «Ак Барса», которому предстоит выездная игра против своей бывшей команды.

Напомним, игра в Москве состоится в 17.00 по московскому времени.