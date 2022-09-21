«Ак Барс» сыграет в Казани со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» сегодня в Казани сыграет против «Спартака» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Начало встречи в 19:30.

Казанский клуб после семи игр занимает третье место в таблице Восточной конференции. По потерянным очка «Ак Барс» лидирует в конференции. На счету казанцев победная серия из трех матчей. В последней встрече команда Олега Знарка разгромила (4:1). Сегодня красно-белые попробуют взять реванш в Казани.

Московский «Спартак» по итогам восьми матчей занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. Отметим, что серия поражений у «Спартака» насчитывает три матча подряд. В каждом матче москвичи забросили не более одной шайбы.

Отметим, что Олег Знарок до «Ак Барса» работал в «Спартаке» и проведет второй матч подряд против своей бывшей команды.