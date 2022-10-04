«Ак Барс» сыграет в Казани с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» сегодня в Казани сыграет против екатеринбургского «Автомобилиста» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Начало встречи в 19:30.

Казанский клуб после 12-ти игр занимает третье место в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» сыграл на один матч меньше, чем «Автомобилист». В последней встрече команда Олега Знарка на своем льду вырвала победу (3:2) у хабаровского «Амура».

«Автомобилист» лидирует в таблице Восточной конференции по итогам 13 матчей. В последней игре чемпионата команда Николая Заварухина крупно проиграл (0:4) на своем льду уфимскому «Салавату Юлаеву».

Напомним, что 29 сентября «Ак Барс» играл с «Автомобилистом» на выезде и крупно проиграл (2:5) команде из Екатеринбурга.

Отметим, что одним из лучших бомбардиров «Автомобилиста» является Стефан Да Коста. На его счету 17 (5+12) очков. До перехода в клуб из Екатеринбурга он выступал за казанский «Ак Барс».

Сегодня Александр Радулов может стать 9-м игроком в истории КХЛ, кому покорится отметка в 200 голов. Сейчас на счету форварда «Ак Барса» 199 шайб за 9 сезонов.

В свою очередь, «Автомобилист» является второй командой текущего сезона КХЛ по проценту реализации бросков. Екатеринбуржцы забросили 47 шайб после 388 бросков в створ (12,11%).