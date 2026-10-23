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На главную ТИ-Спорт 23 октября 2026 09:46

«Ак Барс» сыграет в гостях с «Трактором»

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«Ак Барс» сыграет в гостях с «Трактором»
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» проведет выездной матч против челябинского «Трактора». Матч в Челябинске начнется в 17:00.

«Трактор» в последней игре на выезде уступил «Авангарду» (1:2 Б), а «Ак Барс» проиграл «Торпедо» (1:2 Б). В сезонной серии ничья, 1–1 (2:1, 2:3).

Хозяева подходят к встрече без нападающих Виталия Кравцова и Александра Рыкова, гостям не поможет нападающий Артем Галимов.

«Ак Барс» занимает 5-е место на Востоке и имеет 20 очков.

«Трактор» идет на 11-м месте с 14 очками.

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