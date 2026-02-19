«Ак Барс» сыграет в гостях с «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня встретится на выезде с «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Начало встречи в Тольятти запланировано на 18:00 по московскому времени.

«Лада» начала домашнюю серию с победы над ЦСКА (2:1), «Ак Барс» в гостях был сильнее «Авангарда» (5:2).

1 ноября команды встретились в Казани, «Ак Барс» уступил в овертайме (3:4 ОТ).

«Лада» идёт десятой на «Западе», потеряв шансы на выход в плей-офф.

«Ак Барс» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Казанцы набрали 77 очков в 56 встречах.