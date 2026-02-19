«Ак Барс» сыграет в гостях с «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ
«Ак Барс» сегодня встретится на выезде с «Ладой» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Начало встречи в Тольятти запланировано на 18:00 по московскому времени.
«Лада» начала домашнюю серию с победы над ЦСКА (2:1), «Ак Барс» в гостях был сильнее «Авангарда» (5:2).
1 ноября команды встретились в Казани, «Ак Барс» уступил в овертайме (3:4 ОТ).
«Лада» идёт десятой на «Западе», потеряв шансы на выход в плей-офф.
«Ак Барс» расположился на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Казанцы набрали 77 очков в 56 встречах.