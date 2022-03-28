«Ак Барс» сыграет в футбол с командой блогеров «Амкал» в Казани

Футбольная команда блогеров «Амкал» сыграет в Казани против хоккеистов «Ак Барса». Об этом в своем телеграм-канале сообщил основатель и по совместительству игрок блогерского клуба Герман Попков.

Игра пройдет 2 апреля в 14:00 по московскому времени на стадионе «Рубин». Напомним, хоккеисты «Ак Барса» уступили в первом раунде Кубка Гагарина омскому «Авангарду», проиграв серию в шести матчах (2-4).

Стоит отметить, что «Амкал» приедет в Казань уже во второй раз. Ранее футбольные блогеры приезжали в столицу Татарстана в октябре прошлого года и одержали две победы в играх против команды фанатов «Рубина» и команды тренеров «Рубина».