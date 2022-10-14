«Ак Барс» сыграет в Екатеринбурге против «Автомобилиста» в рамках чемпионата КХЛ

Сегодня, «Ак Барс» проведет гостевой матч против «Автомобилиста» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоится в Екатеринбурге и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Ак Барс» проиграл в четырех последних матчах в лиге. Казанцы с 19 набранными очками упали на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Лидирующему «Автомобилисту» команда Олега Знарка уступает шесть баллов, имея один матч в запасе.

Клуб из Екатеринбурга дважды подряд обыграл «Ак Барс» в Казани (5:4ОТ, 2:1ОТ), но затем проиграл «Нефтехимику» (3:4). В последнем матче «Автомобилист» уверенно расправился дома с «Торпедо» (4:1).

Для команд эта встреча уже четвертая в текущем сезоне. Во всех трех матчах в чемпионате победу одержали хоккеисты «Автомобилиста». Предыдущая игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев площадки.

«Ак Барс» в этом матче не сможет рассчитывать на дисквалифицированного защитника Кирилла Адамчука.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканалах «ТНВ» и «КХЛ ТВ», а также на официальном сайте лиги.