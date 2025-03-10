«Ак Барс» сыграет со «Спартаком» во второй раз за сезон

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» в Казани сыграет со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч состоится в 19:30 по мск.

«Барсы» после 63 матчей занимают пятое место в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» отыграл на один матч больше, чем «Спартак». В последней встрече команда Анвара Гатиятулина уступила «Авангарду» (0:2) в гостях.

«Красно-белые» же по итогам 62 матчей расположились на пятой строчке Западной конференции. В последней игре «Спартак» проиграл «Торпедо» (0:3) в гостях. Отметим, что сегодняшняя встреча между командами станет второй в текущем сезоне. Ранее «Спартак» победил «Ак Барс» (3:0) в рамках «регулярки» текущего сезона.

Отметим, что всего команды сыграли между собой 33 матча. 21 победа на счету казанцев и 12 – у «красно-белых».