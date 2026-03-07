news_header_top
7 марта 2026 09:30

«Ак Барс» сыграет с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Сегодня в Казани пройдет матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и «Сибирью». Начало встречи запланировано на 17:00.

Казанский клуб подходит к игре на третьем месте Восточной конференции, набрав 84 очка в 62 встречах. В предыдущем матче «барсы» на выезде уступили «Ладе» (3:5). В списке лучших бомбардиров «Ак Барса» лидирует Кирилл Семёнов – на его счету 48 (14+34) очков.

«Сибирь» занимает восьмую строчку «Востока» и борется за сохранение позиции в топ-8. В активе команды 60 очков. В последнем туре новосибирцы прервали серию поражений, обыграв в Шанхае местных «Драконов» (2:1). Самым результативным игроком гостей является защитник Егор Аланов, набравший 32 очка.

