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На главную ТИ-Спорт 24 сентября 2026 09:01

«Ак Барс» сыграет с «Сибирью» на выезде

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«Ак Барс» сыграет с «Сибирью» на выезде
Фото: ak-bars.ru

Казанский клуб отправился в Новосибирск после победы над «Ладой» в овертайме.

Матч между «Сибирью» и «Ак Барсом» состоится на «Сибирь-Арене» в Новосибирске.

Начало игры запланировано на 15:30 по московскому времени.

Казанская команда подходит к этой встрече на серии из побед. В минувший понедельник «Ак Барс» на своей площадке в овертайме обыграл тольяттинскую «Ладу» со счетом 3:2. Победную шайбу забросил Алексей Бывальцев.

Благодаря этой победе казанцы набрали 11 очков и поднялись на второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

«Сибирь» же пока выступает нестабильно. После четырех матчей новосибирский клуб имеет в активе лишь 3 очка и занимает место в нижней части таблицы Восточной конференции.

Отметим, что это будет уже вторая встреча команд в текущем сезоне. В стартовом матче чемпионата 5 сентября «Ак Барс» принимал «Сибирь» в Казани.

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