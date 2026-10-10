«Ак Барс» сыграет с «Северсталью» в матче чемпионата КХЛ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский «Ак Барс» 10 октября встретится с череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на «Татнефть Арене» в Казани, начало запланировано на 17:00 мск.

Казанцы подходят к встрече после двух поражений подряд. 5 октября они уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 0:2, а 2 октября проиграли челябинскому «Трактору» – 2:3. До этого «Ак Барс» обыграл астанинский «Барыс» со счетом 4:1.

«Северсталь» выиграла три последних матча. 8 октября череповчане одолели нижегородское «Торпедо» со счетом 3:2, 6 октября обыграли петербургский СКА – 5:2, а 3 октября победили «Шанхайских Драконов» в овертайме – 2:1.