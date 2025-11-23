«Ак Барс» сыграет с «Шанхайскими Драконами» Жерара Галлана в Петербурге

Фото: ak-bars.ru

Главный противостоянием сегодняшнего игрового дня станет игра между «Шанхайскими Драконами» и казанским «Ак Барсом».

«Шанхайские Драконы» занимают место в середине турнирной таблицы Западной конференции, набрав 32 очка после 27 проведенных встреч. Последняя домашняя игра оказалась неудачной — поражение от «Северстали» со счётом 2:4. Вместе с тем, в последующих выездах команда проявила неплохую игру, уступив лишь в матче с «Сочи» (2:4), но одолев московское «Динамо» (4:1), «Сибирь» (3:0) и ярославский «Локомотив» (4:3 в дополнительное время).

«Ак Барс» вернулся на вторую позицию в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего «Металлурга» на восемь очков. После двух крупных поражений дома – от минского «Динамо» (3:7) и московского ЦСКА (1:4) команда Анвара Гатиятулина начала выездную серию с победы над нижнекамским «Нефтехимиком» (3:2).

Игра начнется в 17:00 по московскому времени на льду арены «СКА-Арена».