«Ак Барс» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в очередном «Зеленом дерби»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня казанский «Ак Барс» встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) под эгидой Фонбет. Встреча в Уфе начнется в 14:30 по московскому времени.

В последнем матче регулярного чемпионата «Салават Юлаев» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» со счетом 5:4 в серии буллитов. «Ак Барс», в свою очередь, уступил челябинскому «Трактору» со счетом 1:3.

Первое «Зеленое дерби» в нынешнем сезоне состоялось 16 сентября в Уфе. Тогда казанская команда одержала победу в овертайме со счетом 4:3.

Перед предстоящей встречей «Салават Юлаев» внес в список травмированных вратаря Никиту Богданова, защитника Александра Алексеева и нападающего Артема Горшкова. «Ак Барс» готовится к матчу без нападающего Артема Галимова.

Матч «Салават Юлаев» – «Ак Барс» пройдет на «Уфа-Арене» в Уфе.