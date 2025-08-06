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На главную ТИ-Спорт 6 августа 2025 09:07

«Ак Барс» сыграет с «Нефтяником» в первом матче предсезонной подготовки

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«Ак Барс» сыграет с «Нефтяником» в первом матче предсезонной подготовки
Фото: ak-bars.ru

Сегодня две татарстанские команды, казанский «Ак Барс» и альметьевский «Нефтяник», сыграют в традиционном матче, открывающем предсезонную подготовку для команд. Игра пройдет в Альметьевске.

Казанцы вышли из отпуска 31 июля, после чего прошли медицинский осмотр. А накануне казанцы провели открытую для СМИ тренировку.

Альметьевцы вышли из отпуска 15 июля, после чего «нефтяники» провели медосмотр и сыграли в футбол.

В минувшем сезоне обе татарстанские команды не добились трофеев. «Ак Барс» завершил Кубок Гагарина на стадии второго раунда, уступив московскому «Динамо» 2 – 4 в серии. «Нефтяник» не смог пробиться в плей-офф ВХЛ.

Отметим, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Ак Барс» занял четвертое место в командном зачете, уступив место в тройке футбольному «Рубину», министерству спорта Татарстана и команде «КАМАЗ-Мастер».

#ХК Ак барс #ХК нефтяник
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