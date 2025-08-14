news_header_top
14 августа 2025 08:03

«Ак Барс» сыграет с «Нефтехимиком» в Татарском дерби

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» в Казани сыграет с «Нефтехимиком» в Татарском дерби. Игра начнется в 17:30 по мск.

В минувшем сезоне казанцы стали пятыми на «Востоке». В первом раунде коллектив Анвара Гатиятулина победил «Автомобилист» (4-3), а во втором уступил московскому «Динамо» (2-4).

Нижнекамцы же финишировали на девятом месте в таблице Восточной конференции прошлого сезона и не сумели выйти в плей-офф.

Отметим, что «Ак Барс» и «Нефтехимик» входят в тройку лидеров в КХЛ по числу запланированных контрольных матчей. Оба клуба наметили по семь матчей – «барсы» проведут пять встреч и выступят на турнире имени Н. Г. Пучкова, а нижнекамцы сыграют в трех матчах и выступят на Кубке Блинова.

Отметим, что всего между собой «Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграли 73 матча в чемпионатах КХЛ. 50 раз побеждали казанцы, а 23 – нижнекамцы.

