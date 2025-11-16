news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 16 ноября 2025 09:06

«Ак Барс» сыграет с минским «Динамо»

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня «Ак Барс» проведет встречу против минского «Динамо» в Казани в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало в 17:00 мск.

Напомним, в недавней встрече эти соперники уже встречались в Минске. Матч завершился в пользу хозяев (4:3).

Накануне казанцы одержали домашнюю победу над московским «Динамо» (5:4). Минчане в предыдущем матче гостевой серии обыграли с разгромным счетом новосибирскую «Сибирь» (7:0).

По итогам 26 туров казанский «Ак Барс» находится на 2 месте с 36 очками в зоне «Восток». Минское «Динамо» расположилось на третьей строчке с 35 очками на «Западе».

#ХК Ак барс #хк динамо минск #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

Минниханов наградил победителей конкурса «Лучший госслужащий РТ»

15 ноября 2025
Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

Башдрамтеатр показал спектакль «Не успела сказать «люблю» в Театре Камала

16 ноября 2025