«Ак Барс» сыграет с минским «Динамо»

Сегодня «Ак Барс» проведет встречу против минского «Динамо» в Казани в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало в 17:00 мск.

Напомним, в недавней встрече эти соперники уже встречались в Минске. Матч завершился в пользу хозяев (4:3).

Накануне казанцы одержали домашнюю победу над московским «Динамо» (5:4). Минчане в предыдущем матче гостевой серии обыграли с разгромным счетом новосибирскую «Сибирь» (7:0).

По итогам 26 туров казанский «Ак Барс» находится на 2 месте с 36 очками в зоне «Восток». Минское «Динамо» расположилось на третьей строчке с 35 очками на «Западе».