«Ак Барс» сыграет с лидером «Востока» «Трактором»

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» сыграет с «Трактором» на выезде в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Матч начнется в 17:00 по мск.

Команда Анвара Гатиятулина занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Ак Барс» отыграл на одну встречу меньше, чем «Трактор». В прошлом матче «барсы» уступили «Автомобилисту» (1:2).

«Черно-белые» же лидируют на «Востоке». В последней игре челябинцы уступили «Нефтехимику» (1:3). Отметим, что в текущем сезоне КХЛ «Ак Барс» и «Трактор» играли дважды. В первой встрече победили челябинцы (1:3), а во второй – казанцы (4:0). Добавим, что оба клуба уже вышли в стадию плей-офф.

Отметим, что казанцам в сегодняшнем матче не помогут защитник Никита Евсеев и нападающий Егор Бабенко из-за травм.