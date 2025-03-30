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На главную ТИ-Спорт 30 марта 2025 09:07

«Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в третьем матче серии на своем льду

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«Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в третьем матче серии на своем льду
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня начинает домашние матчи в серии первого раунда Кубка Гагарина против екатеринбургского «Автомобилиста». Счет в серии 1-1.

Команды завершили регулярный чемпионат на четвертом и пятом места. Поскольку казанцы финишировали ниже в таблице Восточной конференции, домашние игры принимает после «Автомобилиста».

В первом екатеринбургском матче казанцы уверенно обыграли «автомобилистов» – 4:1. Во второй игре команда Анвара Гатиятулина была не столь уверенной в реализации, а Екатеринбург вышел более заряженным. Казанцы едва не спаслись, но в итоге встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу «Автомобилиста».

Стартовое вбрасывание в сегодняшней встрече назначено на 17:00 по московскому времени, на льду «Татнефть Арены»

#ХК Ак барс #хк автомобилист
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