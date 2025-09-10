«Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в первом домашнем матче нового сезона КХЛ

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня проведет первый матч в «Татнефть-Арене» в рамках нового сезона КХЛ. В соперниках у Анвара Гатиятулина – «Автомобилист». Начало игры в Казани запланировано на 19:30 по мск.

В последнем матче регулярного чемпионата 2025/26 «Ак Барс» вышел победителем. Казанцы на выезде обыграли омский «Авангард» со счетом 2:1. Голами отметились в составе «Ак Барса» Григорий Денисенко и Митчелл Миллер.

«Автомобилист» в дебютном матче нового сезона КХЛ уступил в Тольятти «Ладе» со счетом 3:4.

На данный момент «Ак Барс» идет четвертым в турнирной таблице Восточной конференции с тремя очками. «Автомобилист» располагается на восьмом месте. В активе уральцев очков пока нет.