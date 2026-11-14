«Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в Екатеринбурге

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Казанский «Ак Барс» 14 ноября встретится с екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдет на домашней арене уральской команды, начало запланировано на 14:30 мск.

Обе команды подходят к встрече с сериями из двух побед. «Автомобилист» обыграл челябинский «Трактор» (3:2 по буллитам) и «Шанхайских Драконов» (4:2). «Ак Барс» оказался сильнее нижегородского «Торпедо» (5:2), а затем одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:1) в «Зеленом дерби».

В общей турнирной таблице КХЛ казанцы занимают девятое место, набрав 28 очков в 27 матчах. «Автомобилист» располагается на 13-й строчке с 27 очками после 24 игр.

Для «Автомобилиста» предстоящая встреча станет второй в рамках текущей домашней серии из трех матчей. «Ак Барс» завершит выездную серию, состоящую из двух игр.