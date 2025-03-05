«Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в четвертый раз за сезон

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» на своем льду сыграет с «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоится в 19:30 по мск.

Команда Анвара Гатиятулина после 61-го матча занимает пятое место в таблице Восточной конференции. В прошлой игре «барсы» победили «Сибирь» (6:3) в гостях.

Екатеринбуржцы же по итогам 61-й встречи расположились на третьей строчке «Востока». В последнем матче «Автомобилист» проиграл московскому «Динамо» (1:4) на выезде. Отметим, что в текущем сезоне казанцы и екатеринбуржцы провели три игры между собой. В двух оказался сильнее «Ак Барс», и в одной – «Автомобилист».

Отметим, что «барсам» остается два гола до повторения своего рекорда по результативности в регулярном чемпионате КХЛ. В текущей «регулярке» «Ак Барс» забросил 187 шайб, а рекорд – 189 в сезоне 2008/09.

Отметим, что казанцам не помогут защитник Никита Евсеев и нападающий Егор Бабенко. За «Автомобилист» же не сыграют защитники Джесси Блэкер и Сергей Зборовский, а также нападающий Кёртис Волк.