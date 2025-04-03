«Ак Барс» сыграет с «Авто» в пятом матче серии плей-офф

Фото: ak-bars.ru

Сегодня «Ак Барс» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом» в матче серии плей-офф КХЛ. Игра начнется в 15:00 по мск.

В первом матче казанцы уверенно обыграли «Авто» со счетом 4:3. Далее последовали два поражения – 3:4 и 2:3. В четвертом матче серии подопечные Анвара Гатиятулина сумели сравнять счет в серии, разгромив екатеринбургскую команду 7:2.

В последнем матче между командами отличились Степан Фальковский, Александр Барабанов, Илья Сафонов, Никита Дыняк, Ник Петан, Артем Галимов у «Ак Барса» и Анатолий Голышев с Александром Шаровым у «Автомобилиста».

Отметим, что в нынешнем сезоне казанцы и екатеринбуржцы сыграли уже восемь матчей между собой. В пяти победили «барсы», а в трех – «Авто».