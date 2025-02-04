«Ак Барс» сыграет против СКА в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня проведет встречу со СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало игры в Санкт-Петербурге запланировано на 19:30 по мск.

Победная серия казанского клуба на данный момент состоит из трех матчей. В воскресенье команда Анвара Гатиятулина разгромила «Куньлунь Редстар» со счетом 6:3.

«Ак Барс» по окончании 50 матчей занимает третье место в Восточной конференции с 68 очками.

СКА располагается после 51 встречи на шестой строчке Западной конференции с 65 очками. У команды Романа Ротенберга к этому часу идет четырехматчевая победная серия.