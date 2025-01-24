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На главную ТИ-Спорт 24 января 2025 09:50

«Ак Барс» сыграет против «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» сыграет против «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня на льду «Татнефть-Арены» встретится с «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало игры запланировано на 19:30 по мск.

Команда Анвара Гатиятулина днями ранее завершила турне по Дальнему Востоку. В четырех матчах «Ак Барс» заработал шесть очков из восьми возможных. Казанцы дважды обыграли «Адмирал» и единожды – «Амур».

После 46 матчей «Ак Барс» идет третьим в турнирной таблице Восточной конференции с 62 очками.

«Сибирь» в недавней игре с «Трактором» (4:3) прервала серию из трех поражений кряду. Новосибирский коллектив после 47 матчей с 47 очками занимает восьмую строчку на «Востоке».

#ХК Ак барс #кхл #хоккей
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