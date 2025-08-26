«Ак Барс» сыграет против «Автомобилиста» в заключительном матче на турнире Пучкова

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня проведет второй и заключительный для себя матч на турнире Пучкова в Санкт-Петербурге. Казанцам предстоит встретиться с «Автомобилистом». Начало игры запланировано на 17:00 по мск.

Вчера подопечные Анвара Гатиятулина добыли первую победу на турнире. В овертайме «Ак Барсом» был обыгран СКА со счетом 3:2 (ОТ). В составе казанцев голами отличились Артур Бровкин (дубль) и Илья Сафонов.

Отметим, что «Автомобилист» к этому часу на турнире Пучкова не провел еще ни одной игры.

У «Ак Барса» после турнира в Санкт-Петербурге останется лишь одна товарищеская встреча в рамках летней предсезонной подготовки (с «Нефтехимиком», 30 августа).