На главную ТИ-Спорт 17 февраля 2026 09:00

«Ак Барс» сыграет против «Авангарда» на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» сегодня в Омске сыграет против «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Авангард» продолжает следовать за «Металлургом», расположившись на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 55 матчах омичи набрали 82 очка.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своем активе 75 очков.

«Авангард» имеет действующую трехматчевую победную серию. У «Ак Барса» в трех последних играх – два поражения.

