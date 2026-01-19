news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 19 января 2026 09:00

«Ак Барс» сыграет против «Адмирала» во Владивостоке

Читайте нас в
Телеграм
«Ак Барс» сыграет против «Адмирала» во Владивостоке
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проведет матч регулярного чемпионата против «Адмирала» во Владивостоке в рамках дальневосточного выезда. Время начала матча – в 12:30 мск.

Ранее татарстанцы увезли четыре очка из Хабаровска, одержав две победы над местным «Амуром».

«Ак Барс» после 47 матчей с 64 очками снова поднялся на вторую строчку в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». От лидера конференции «Металлурга» казанцы отстают на 10 очков.

«Адмирал» по итогам 44 встреч занимает последнее, 11-е место с 34 очками.

#ХК Ак барс #хк адмирал #кхл
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

18 января 2026
«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

18 января 2026