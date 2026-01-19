«Ак Барс» сыграет против «Адмирала» во Владивостоке

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» проведет матч регулярного чемпионата против «Адмирала» во Владивостоке в рамках дальневосточного выезда. Время начала матча – в 12:30 мск.

Ранее татарстанцы увезли четыре очка из Хабаровска, одержав две победы над местным «Амуром».

«Ак Барс» после 47 матчей с 64 очками снова поднялся на вторую строчку в турнирной таблице КХЛ на «Востоке». От лидера конференции «Металлурга» казанцы отстают на 10 очков.

«Адмирал» по итогам 44 встреч занимает последнее, 11-е место с 34 очками.