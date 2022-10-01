«Ак Барс» сыграет дома с «Амуром» в рамках чемпионата КХЛ

Сегодня «Ак Барс» встретится дома против хабаровского «Амура» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Казанцы начинают домашнюю серию матчей, в которой проведет четыре матча. Ранее «барсы» обыграли на выезде «Салават Юлаев» (3:0) и крупно проиграли «Автомобилисту» (2:5). Это поражение стало первым разгромным для «Ак Барс» в нынешнем сезоне.

После 11 сыгранных матчей казанская команда набрала 15 очков и откатилась на четвертое место в Восточной конференции. В активе «Ак Барса» семь побед и четыре поражения.

«Амур» в последних двух матчах в КХЛ проиграл «Витязю» (1:3) и московскому «Динамо» (0:5). Хабаровчане занимают 10-ю строчку в таблице на Востоке лиги, имея 9 очков.

В Казани «Амур» не выигрывал с 26 ноября 2013 года, когда победил «барсов» со счетом 2:1.

Нынешняя встреча команд состоится в «Татнефть Арене», начало матча – в 18:00.