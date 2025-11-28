«Ак Барс» сыграет дома против СКА

Фото: ak-bars.ru

Сегодня казанский «Ак Барс» проведет встречу на домашнем стадионе «Татнефть Арена» против питерского СКА. Начало матча – в 19:30 мск.

Казанская команда вернулась с трехматчевого выезда, откуда привезла четыре очка в трех играх. По итогам 31 встречи татарстанцы идут на третьей строчке на «Востоке» в турнирной таблицы КХЛ с 40 очками.

Накануне казанскую команду снова на одно очко обогнал «Авангард» (41 очко в 30 играх). В последней встрече омичи обыграли «Металлург» в гостях со счетом 3:1. В свою очередь магнитогорская команда по-прежнему возглавляет чемпионат с 48 очками.

СКА после 28 матчей находится на 8 месте с 32 очками в зоне «Запад».