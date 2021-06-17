Присвоение ESG-рейтинга ООО «Ак Барс Страхование» на уровне B1.esg обусловлено активным процессом интеграции принципов ESG в деятельность компании; адекватным качеством управления собственным воздействием на окружающую среду; развивающейся системой учета влияния климатических рисков; сильной социальной составляющей в деятельности компании; совершенствующимся уровнем практик корпоративного управления в области устойчивого развития; политикой повышения информационной прозрачности, в том числе в области факторов ESG.

Ак Барс Страхование находится в активной стадии процесса интеграции принципов ESG во внутренние документы, бизнес-процессы и корпоративные процедуры, направленного на отраслевые международные и национальные ориентиры и практики в области устойчивого развития.

В обществе установлено адекватное управление собственным воздействием на окружающую среду: утверждена политика в области охраны окружающей среды, реализуется ряд практических мер по снижению негативного воздействия на окружающую среду и ответственному потреблению ресурсов в офисах компании, внедряются специальные продукты в области экологического страхования, реализуется ряд дополнительных экологических инициатив.

В компании сформированы подходы и продолжает развиваться система учета влияния климатических рисков. Уделяется значительное внимание социальной составляющей в деятельности: поддержанию стандартов этики, добросовестности и ответственного ведения бизнеса, формированию долгосрочных партнерских отношений с клиентами, страховыми агентами, сотрудниками, компаниями группы — в числе основных стратегических фокусов. Компания демонстрирует высокий уровень интеграции в местную социальную среду в регионе присутствия, создает социально ориентированные продукты и реализует программы финансовой грамотности и повышения доступности и качества услуг.

Создана и развивается система управления в области устойчивого развития: повестка ESG интегрируется на уровне всей группы и совета директоров, сформирован зеленый комитет в целях внедрения принципов устойчивого развития ESG.

Генеральный директор ООО «Ак Барс Страхование» Рустем Исмагилов: «В компании сформулированы инициативы по ответственному ведению бизнеса, управлению и учету социальных и экологических факторов. Мы разрабатываем максимально понятные и доступные для клиентов программы страхования. Поддерживаем прозрачные отношения с нашими агентами и партнерами. Наша компания разделяет принципы ESG. Уверен, что полученный рейтинг поможет обеспечить более устойчивый рост компании в будущем и станет важным драйвером не только для нашего общества, но и для отрасли в целом».

ООО «Ак Барс Страхование» — универсальный региональный страховщик, ведущий бизнес преимущественно в Республике Татарстан, предоставляющий услуги корпоративному сектору и розничным клиентам. По итогам 2020 года компания занимает 75-е место в России в рэнкинге страховщиков по объему премий и 12 место в Республике Татарстан.

История Национального рейтингового агентства (НРА) берет свое начало в 2002 году. Почти за 20 лет своего существования НРА прошло путь от экспериментального рейтингового проекта в рамках саморегулируемой организации до независимого бизнеса с прочными рыночными позициями, чьи оценки признаны не только профессиональным сообществом.

НРА с 12 сентября 2019 года включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

Рейтинги НРА используются участниками рынка инвестиций как один из важных критериев оценки эффективности ведения бизнеса, анализа рисков, а также являются инструментом повышения прозрачности российского финансового рынка в соответствии со Стратегией развития финансового рынка Банка России на 2019-2021 гг.

*1 Экологическое, социальное и корпоративное управление (англ. Environmental, Social, and Corporate Governance, ESG) — это совокупность характеристик управления компанией, при котором достигается вовлечение данной компании в решение экологических, социальных и управленческих проблем.

*2 Б1. и эс джи"