«Ак Барс» штормит, чемпионы – в Уфе: как в Казани стартовал Кубок TANECO

В этом году среди участников Кубка TANECO не оказалось ни одного хотя бы однократного чемпиона КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Что стало с казанским турниром и почему все чемпионы перекочевали в соседнюю Уфу?

В свое время, когда в Казани только сообщили о создании собственного предсезонного турнира, предполагалось, что он будет если не главным, то самым звездным. Однако с каждым годом состав участников тускнел, а к нынешнему розыгрышу в его списке и вовсе не оказалось хотя бы однократного чемпиона Континентальной хоккейной лиги. Хозяев, разумеется, в расчет не берем.

Любопытно, что в эти же сроки в соседней Уфе запустили собственный традиционный турнир Кубок Республики Башкортостан и без пафосных названий умудрились привлечь команды, которые как раз изначально и должны были стать завсегдатаями Кубка чемпионов. Тут обладатели Кубка Гагарина разных лет: московское «Динамо», «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», ну и, чтобы разбавить компанию победителей, оказался «Автомобилист». Причем в Уфе, наоборот, начинали с более скромного состава участников, но со временем нарастили престиж своего турнира.

Как бы провокационно и в то же время упаднически ни звучало, но, похоже, пресловутый «Кубок чемпионов» плавно перекочевал из столицы Татарстана в столицу Башкортостана, а в Казани даже не заметили такого упущения в принципиальной конкуренции с другими «зелеными».

Может, дело в наложенных датах турниров. Ранее казанский турнир традиционно проводился под конец августа и закрывал предсезонку, теперь же стартовал в первой половине месяца. Но наверняка календарь турниров можно было учесть и развести даты, чтобы заинтересовались соперники постатуснее.

Имеем то, что имеем, но организатором есть над чем подумать, чтобы вернуть статусность казанскому турниру.

Зинэтула Билялетдинов – искусный дипломат и на публике за своих хоккеистов стоит горой. Но он точно не мог не отметить очевидного: в первом периоде команда много ошибалась Фото: ak-bars.ru

Команду Билялетдинова пока еще штормит на старте

В первом матче с «Трактором» просадки в скоростях не было, борьба – на месте, а шайбы залетели в ворота «Ак Барса» уже на второй и седьмой минутах.

«У меня не было даже сомнений, что все будет нормально. Ребята хорошо начали матч, там просто случай повлиял, так сложилось. Хотя в меньшинстве гол. Мы обсуждали эту ситуацию, но допустили ошибку, к сожалению», – рассуждал Билл после матча.

Но давайте будем честны, Зинэтула Билялетдинов искусный дипломат и на публике за своих хоккеистов стоит горой, но он точно не мог не отметить очевидного – в первом периоде команда много ошибалась в передачах и теряла шайбу. 16 потерь у «Ак Барса» против 6 у «Трактора» в стартовом периоде. Не говоря уже о двух пропущенных шайбах за первые 7 минут: сначала после неуверенной игры Мифтахова, а затем при игре в меньшинстве. Эти цифры красноречиво показывают, что казанцев продолжает штормить.

В целом «Ак Барс» полностью переиграл гостей, навязав свою игру Фото: ak-bars.ru

«Шайбу в меньшинстве мы обсуждали, говорили об этом, но, к сожалению, не разобрались и допустили ошибку. Первая шайба – так случилось, не могу сказать, что там что-то серьезное было. В обороне есть проблема, в атаке есть проблема, но с учетом того, что мы поздно начали подготовку, такое возможно. Надеюсь, что к началу чемпионата мы успеем все “почистить”», – рассуждал Билл на послематчевой пресс-конференции.

Начиная со второго периода мы увидели уже другую команду, другую мотивацию и другой уровень в исполнении лидеров. Команда преобразилась.

«“Трактор” активно, агрессивно начал матч. В перерыве поговорили, исправили ошибки, нам дали установку и отыгрались», – поделился после игры нападающий Дмитрий Кателевский, который вышел в центре четвертого звена.

«Ак Барс» по итогу переиграл «Трактор» почти по всем показателям: вбрасывания (48-26), силовые приемы (17-7), отборы (7-1), блокшоты (17-13). По броскам в створ – паритет (30-30). В целом «Ак Барс» полностью переиграл гостей, навязав свою игру и доведя ее до логичного конца. Радулов с помощью Шипачева оформил дубль, а Дмитрий Яшкин во взаимодействии с ним же выдал самый эффектный гол матча. Неужто Шипа оживает?

Билл продолжает упорно давать время и шансы Кириллу Адамчуку, хотя защитник снова много ошибался, а под конец игры и вовсе удалился Фото: ak-bars.ru

Марушев за бортом, Адамчук – очередной привоз

По сравнению с контрольным матчем с «Ладой» Зинэтула Билялетдинов решил вернуться к готовым звеньям, наигранным еще в матче с «Нефтяником» в Альметьевске. В тройку к Дамиру Жафярову и Илье Сафонову вернулся Александр Радулов, игравший накануне в прощальном матче Даниса Зарипова. Юдин и Лучевников составили первую пару защиты. Тройка Кагарлицкого – Шипачева и Яшкина вновь спустилась во второе звено, а к Артему Лукоянову и Никите Дыняку в центр добавили Дмитрия Кателевского. К Галиеву, Семенову и Петрову поставили пару обороны Адамчук – Лямкин.

А вот отсутствие Максима Марушева вызывает вопросы. Форвард выглядел прилично в обоих матчах предсезонки. Возможно, тренерский штаб просто решил дать время поиграть и другим ребятам, но у Максима не так много времени, чтобы доказать свою состоятельность. Каждый пропущенный поединок может стоить ему места в «Ак Барсе», учитывая просмотровый контракт нападающего.

Другой вопрос, почему Билл продолжает так упорно давать время и шансы Кириллу Адамчуку. Защитник снова много ошибался, а под конец игры и вовсе удалился, вынудив команду играть в формате 6 на 4. Собственно, третий гол и пришел после его удаления. В матче с «Ладой» картина была точно такой же.

После игры корреспондент «ТИ-Спорт» уточнил у Билялетдинова, почему так происходит и есть ли какие-то дисциплинарные беседы с 29-летним защитником.

«Бывает у него такое. Разговариваем, конечно. Есть ли дисциплинарные меры? Сейчас пока нет, но будут», – со смехом ответил Билл.

В очередной раз повторим, что усиление обороны необходимо здесь и сейчас. А последние события показывают, что одного опытного оборонца будет маловато.

Мифтахов может провести как шикарные периоды, так и откровенно провалиться в простом эпизоде Фото: ak-bars.ru

Тимур Билялов продолжает восстанавливаться, а Ахтямов – чудить

Вновь не оказалось в заявке команды Тимура Билялова, пропустившего до этого обе предсезонные встречи. Уже после игры Билялетдинов пообещал, что свои «проблемы» он скоро решит и обязательно сыграет на этом турнире.

Старт матча же в исполнении Амира Мифтахова не внушил доверия. Такие же ощущения эпизодически были и в матче с Тольятти, да и весь прошлый сезон. При этом Амир классно отыграл остаток игры – у него много шикарных сейвов, он забирал опасные шайбы в шпагате и здорово перемещался от штанги к штанге. Но стабильности у 23-летнего вратаря по-прежнему нет, что добавляет нервозности команде.

Добротный вратарь от отличного отличается стабильной и крепкой ментальностью. У Мифтахова с этим есть проблемы – он может провести как шикарные периоды, так и откровенно провалиться в простом эпизоде.

В течение весны и лета ходили громкие разговоры, что в «Ак Барс» могут подписать вратаря «Амура» Евгения Аликина, который точно мог бы навязать неплохую конкуренцию Тимуру Билялову. Однако в казанском клубе, видимо, рассудили в пользу своих. И при прочих равных выбрали доморощенного голкипера. Патриотизм – это, конечно, хорошо, но стоит ли жертвовать результатом?