«Ак Барс» стартует на турнире Пучкова: команда Гатиятулина - андердог среди фаворитов?

В Санкт-Петербурге сегодня стартует традиционный турнир имени Н.Г. Пучкова. И хоть турнир серьезно ужался в количестве участников, «Ак Барс» отправляется туда далеко не в роли фаворита. «ТИ-Спорт» разбирается в переменах турнира и соперниках – СКА и «Автомобилисте».





Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» снова на турнире Пучкова. Казань в качестве андердога?

В прошлом сезоне казанская команда впервые поехала на турнир имени Пучкова в Санкт-Петербург. Отмененный домашний турнир Кубок ТАНЕКО необходимо было чем-то заменять, поэтому казанцы поехали на туда, где оставалось место. Однако, остается загадкой, почему и в нынешнем межсезонье казанцы решили участвовать в таком нетрадиционном для себя турнире.

Дебютное выступление «барсов» на турнире прошлым летом вышло смазанным. Сначала очень натужная победа над «Куньлунем» (1:0), уверенно переиграли «Северсталь» (3:0), после чего потерпели поражение от СКА в серии буллитов (3:4 Б) в неплохом по качеству матче, а завершился турнир поражением от молодежной сборной России в экспериментальном составе (2:4).

Представительство на нынешнем питерском предсезонном турнире серьезно оскудело. Теперь в «Пучкове» сыграют между собой всего три команды – помимо «Ак Барса», естественно хозяева льда, СКА. А также екатеринбургский «Автомобилист».

Однако нужно сказать, что один «Автомобилист» в его нынешней конфигурации сполна заменяет и «Северсталь» с «Куньлунем», и молодежную сборную России. И нужно признать, что «Ак Барс» едет на турнир в статусе далеко не фаворита. Отсутствие серьезных трансферов на рынке у «Ак Барса» на фоне усиления Екатеринбурга за счёт элитных легионеров и перестройки в СКА выглядит вынуждает с опаской относиться к предстоящему турниру.

Да, казанцы вполне неплохо сыграли в матче с «Динамо» в его праздничный день. Классно прибавили со второго периода и реализовали почти все свои моменты. Однако, нужно понимать, что казанцы сыграли на пределе возможностей – были более заряжены хоть как-то закрыть обиду за вылет в плей-офф. Тогда как «бело-голубые» скатали свой рядовой предсезонный поединок. В Санкт-Петербурге на лед выйдут две команды, которым есть что доказывать.

Фото: ak-bars.ru

«Автомобилист» точно будет стараться поквитаться с «Ак Барсом» за обидный первый раунд Кубка Гагарина. А для Игоря Ларионова домашний турнир – это смотрины новой команды. Ему необходимо показывать товар лицом перед боссами.

Таково расписание матчей на стартующем турнире имени Н.Г. Пучкова:

25 августа (понедельник), 18:00. СКА – «Ак Барс»

26 августа (вторник), 17:00. «Ак Барс» – «Автомобилист»

27 августа (среда), 19:00. СКА – «Автомобилист»

СКА уже не тот, или перезагрузка прошла успешно?

Революция, которая началась в Северной столице после отставки Романа Ротенберга и пришествия Игоря Ларионова на его пост, еще в июле была окрещена как конец амбициям СКА. Питерцы устроили тотальную распродажу, раздав по другим клубам своих лидеров.

Сергея Толчинского и Михаила Григоренко отправили на Восток. Ряду хоккеистов закрыли доступ на лед в «Хоккейном городе», просто заблокировав их карточки, так что Артем Земченок, Сергей Андронов, Дмитрий Юдин, Павел Дедунов, Павел Акользин и другие были просто выключены из команды и постепенно разъехались по другим командам. Теперь СКА спешно ищет варианты и для Ильи Карпухина.

И это при том, что весной СКА лишился целого ряда ключевых хоккеистов лидеров – юный снайпер Иван Демидов отправился в «Монреаль», ведущий защитник Александр Никишин уехал в «Каролину». Захар Бардаков летом решил попробовать свои силы в «Колорадо», а Арсений Грицюк отправился в «Нью-Джерси».

Все эти события хорошо ложились на разговоры о смене вектора СКА. Говорили, что там не хотят тратить огромные суммы на звезд и решили экономить на баснословных контрактах игроков. Бюджет должен был быть сокращен. Но, уже в середине августа все резко поменялось – СКА за одни сутки перевернул шахматную доску.

Фото: hctorpedo.ru

Сначала Питер объявил о подписании форварда Джозефа Бландизи, проведшего в НХЛ 101 встречу, а вскоре к нему присоединился и Рокко Гримальди, который не так давно был на виду в НХЛ, а два года назад становился лучшим бомбардиром чемпионата мира 2023.

Рокко долгое время отказывал клубам КХЛ, но 92 миллиона СКА (ну и где та заявленная экономия?) стали весомым аргументом для него. Это юркий и миниатюрный форвард, очень похожий на Джастина Азеведо по манере игры.

А в сочетании с качественным центром в лице Бландизи, североамериканцы могут составить одну из мощнейших связок в лиге. Джозеф – хорошо слаженный нападающий, который может и подраться, и продемонстрировать технику способен.

А если вспомнить, что в июле состав СКА уже пополнили два классных атакующих защитника - самый результативный оборонец КХЛ прошлого сезона Тревор Мерфи и такой же заряженный на бросок Бреннан Менелл, состав петербуржцев уже заиграл совсем другими красками. Как и перспективы СКА на предстоящий сезон.

«Автомобилист» будет мстить и заявлять о новых амбициях

После неудачи в первом раунде минувшего Кубка Гагарина в противостоянии с «Ак Барсом» в Екатеринбурге не стали делать резких движений, и снова доверились Николаю Заварухину. Более того, в «Автомобилисте» послушались своего главного тренера и в подмогу пригласили его брата, Алексея. Один Заварухин хорошо, а два лучше – подумали в столице Урала.

Однако, на этом укрепление «Автомобилиста» не закончилось. Новая «УГМК-Арена» должна постоянно заполняться, и в Екатеринбурге это хорошо понимали. Так что приложили все усилия, чтобы выиграть борьбу за Рида Буше, оказавшегося ненужным в Омске.

Фото: hc-avto.ru

Американец уже классно вписался в состав «Авто» и составил мощную связку со Стефаном Да Костой. В матчах с «Салаватом Юлаевым» в Уфе именно Рид делал разницу, виртуозно раздавая на партнеров и действуя на пятаке сам. Много времени Буше чтобы сыграться с новыми партнерами не потребовалось. Во втором уфимском матче он поучаствовал во всех трех (2+1) шайбах своей команды. Хорошо вписался в новую команду и Роман Горбунов, перебравшийся из Минска. Он классно подправлял набросы Буше и уже отметился шайбой в ворота «Салавата Юлаева».

У Николая Заварухина и его команды точно есть, что сказать «Ак Барсу». А серьезно подкрепившись и избавившись от тянущего команду балласта в виде не заигравшего Дица и Андрея Обидина, «Автомобилист» стал еще опаснее. В новом сезоне уральцы будут биться за топ-3 Восточной конференции наравне с «Авангардом» и «Металлургом».