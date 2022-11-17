«Ак Барс» сразится в Казани со СКА в матче чемпионата КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в Казани против петербургского СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра на «Татнефть Арене» начнется в 19:30 по мск.

Казанский клуб идет восьмым в таблице Восточной конференции. На счету подопечных Олега Знарка три поражения в трех последних матчах. После 29 игр у «Ак Барса» 29 очков. Казанский клуб отделяет всего одно очко от девятого места. Ближайший преследователь казанцев – «Барыс» набрал 28 очков в 31 игре.

Петербургский СКА идет первым на Западе. У подопечных Романа Ротенберга 54 набранных очка после 31 игры. В минувшей встрече СКА разгромил минское «Динамо» со счетом 7:2. Таким образом, петербуржцы прервали свою серию из трех поражений.

Последний раз команды встречались 11 января 2022 года. В том матче победу одержал «Ак Барс» со счетом 3:1.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «ТНВ».